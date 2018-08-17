/ Грабитель опустошил кассу канцелярского магазина на глазах у покупателей

Известна сумма ущерба.

Канцелярский магазин на северо-западе Челябинска подвергся нападению невозмутимого грабителя. Мужчина протянул руку в кассу с деньгами и вытащил оттуда всю выручку. Все произошло на глазах у сотрудников магазина и покупателей. Одним из свидетелей дерзкого нападения стала девушка, которая пришла за канцелярией к школе для младшего брата.

Мы стояли на первой кассе, работала еще вторая. В этот момент начинает орать женщина, а мимо меня проходит мужчина в черном. Женщина в шоке, орет, что их обчистили. Этот парень прибавил шагу и вышел из магазина. Никто толком не смог объяснить, как это произошло. — рассказала сайту «Первый областной» челябинка Милена Зарипова.

Грабитель воспользовался тем, что все сотрудники магазина заняты. А у той кассы, которую и ограбил неизвестный, никого не было. Полиция ищет вора.

К нам поступило заявление, сейчас по данному факту проводится проверка. Найти грабителя пока не удалось. — сообщили сайту «Первый областной» в полиции Челябинска.

Известно, что в кассе в момент ограбления было всего 300 рублей.