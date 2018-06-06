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/ На челябинских пенсионеров нападали в подъездах

На челябинских пенсионеров нападали в подъездах

Стариков грабил 32-летний мужчина.
сегодня в 15:11
  |  Происшествия

Массовые нападения на пенсионеров произошли сразу в двух районах Челябинска. Пожилые люди заявили в полицию о том, что неизвестный мужчина сначала преследовал их, а потом грабил в подъездах в дневное время. Серия подобных инцидентов произошла в Ленинском и Металлургическом районах города. Там молодой мужчина похищал сумки и кошельки. По предварительным подсчетам, ущерб составил 50 тысяч рублей.

Полицейским удалось задержать злоумышленника. Нападавшим оказался 32-летний челябинец. Ранее он уже был судим за имущественные преступления. Молодого человека задержали, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. У него изъяли часть похищенного имущества пенсионеров.

По установленным восьми фактам преступной деятельности задержанного в отделах полиции «Ленинский» и «Металлургический» УМВД России по городу Челябинску возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. — пояснили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Всех, кто также пострадал от действий задержанного, или свидетелей аналогичных ЧП просят обратиться в полицию по телефонам дежурной части Управления МВД России по городу Челябинску: 265−02−00, 266−14−14, службы «02» или обратиться в ближайший отдел полиции.

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