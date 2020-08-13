Более 140 граммов конопли изъяли полицейские в ходе проведения рейдов

Мужчина собирал наркотик «для себя».

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В Варненском районе Челябинской области сотрудникам полиции стала известна информация о том, что местный житель может хранить наркотики. И в результате оперативно-розыскных мероприятий, эта информация действительно подтвердилась — в поселке Новый Урал задержали мужчину, 1967 года рождения.

«У него около дома обнаружен и изъят полимерный пакет с веществом растительного происхождения — марихуаной массой 141 грамм. Как признался задержанный, дикорастущую коноплю ранее собрал и хранил для личного потребления», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Помимо этого сотрудниками полиции был задержан еще один нарушитель, только уже в Южноуральске. У неработающего 18-летнего парня, в ходе досмотра его личных вещей, нашли и изъяли пакетик с наркотическим синтетическим веществом весом около двух граммов. Установлено, что этот пакетик южноуралец планировал сбыть.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также частью 4 статьи 228.1. Максимальная санкция данных частей статей — лишение свободы на срок до десяти и двадцати лет соответственно», — добавили в полиции Челябинской области.

Отмечается, что в данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения жителю Варненского района, а задержанный житель Южноуральска заключен под стражу.