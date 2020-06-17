Полиция задержала хулиганов, испортивших более десятка автомобилей в Миассе

Выяснилось, что они причастный и к другому, более тяжкому преступлению.

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16 июня в полицию Миасса обратились 16 автовладельцев, все они жаловались на то, что утром обнаружили повреждения на своих машинах, припаркованных во дворе. Кому-то прокололи шины, кто-то обнаружил царапины на кузове, разбитые стекла, а кто-то и вовсе лишился автопринадлежностей.

«В ходе проведенного комплекса оперативно-профилактических мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД установили двоих подозреваемых, которых в короткие сроки удалось задержать во дворе одного из домов по улице Менделеева. Ими оказались ранее неоднократно судимые местные жители, 1995 года рождения, которые неоднократно отбывали наказание в местах лишения свободы за совершение особо тяжких преступлений. Один из задержанных освободился весной 2020 года», — рассказали сайту «Первый областной в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Выяснилось, что, изрядно выпив, двое друзей решили «похулиганить». Они протыкали колеса, а два автомобиля и вовсе попытались угнать, после чего сожгли. По всей видимости, осознав, что натворили, молодые люди решили спрятаться в одном из домов в СНТ, но и его ждал поджог. Только скрыться от представителей закона им не удалось.

«Сотрудниками полиции изъяли у задержанных часть похищенного имущества (аккумулятор, насос, гаечные ключи), которое они спрятали в лесном массиве. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи „Умышленные уничтожение или повреждение имущества“. Максимальная санкция данной части статьи — наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет», — пояснили в ГУ МВД по Челябинской области.

В настоящее время молодые люди заключены под стражу. Кроме того, была установлена их причастность к грабежу, который они совершили раньше — они угнали мопед у местного жителя, который также впоследствии сожгли. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел.