Неизвестный испортил более десятка автомобилей в Миассе

Вредитель проколол колеса припаркованным машинам.

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В Миасском городском округе более десятка автомобилистов обратились в полицию из-за повреждения их транспортных средств. У машин, припаркованных на территории машгородка, были проколоты шины.

«В отдел полиции по городу Миассу поступило заявление от 13 граждан, автомобили которых были повреждены. На данный момент проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данному противоправному деянию», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Кроме того, в социальных сетях миассцы жалуются на то, что пострадало не 13 автомобилей, а гораздо больше. По сообщениям жителей, вред был причинен трем десяткам машин. Однако не все автовладельцы обратились в правоохранительные органы.

Напомним, что подобные случаи происходили в разных городах региона. В новогодние праздники неизвестный проколол шины нескольким машинам в Магнитогорске, но вскоре был задержан сотрудниками полиции. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Гораздо более масштабный урон осенью 2019 года нанес неизвестный автомобилистам в Еманжелинске. Тогда пострадало почти 90 автомобилей. 21-летнего подозреваемого быстро задержали. Как оказалось, он повздорил со знакомым, с которым выпивал накануне. Чтобы отомстить, молодой человек решил проколоть колеса его автомобиля, однако не знал, какая именно машина принадлежит его недругу. Поэтому он решил повредить шины всем транспортным средствам, припаркованным поблизости. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Для подозреваемого оно было третьим, ранее его судили за хищение и угрозу убийством.