Полиция показала видео нападения на скорую в Озёрске

Все участники налёта найдены.

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Полиция установила личности всех участников нападения на станцию скорой помощи в Озёрске. 4 предполагаемых преступников найдены. Двое находятся под стражей, двое — под подпиской о невыезде.

Опубликовано видео налёта. На кадрах видно, как трое мужчин, один из которых вооружён арбалетом, пряча лицо, заходят в помещение станции. Преступники хотели похитить результаты анализов своего приятеля. Его поймали за рулём без прав в нетрезвом виде и отправили на освидетельствование.

«В настоящее время по ходатайству следствия двоим подозреваемым вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое других находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, двоих наказали за употребление наркотических средств без назначения врача и управление транспортным средством без водительского удостоверения», — сообщили в ГУ МВД Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершённого группой лиц по предварительному сговору. Преступникам грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ЧП произошло в Озёрске в ночь на 15 февраля.