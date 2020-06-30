«Брал» банк зажигалкой: пьяный челябинец совершил неудачную попытку ограбления

Он грозился взорвать помещение.

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За разбойной нападение на банк осудят 44-летнего челябинца. Мужчина совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. В банке на момент ограбления находилось более миллиона рублей.



Эпизод случился в отделении «Сбербанка» на Кирова, 1 в начале декабря прошлого года. Мужчина, держа в руках зажигалку, угрожал взорвать помещение. Он начал требовать у кассира деньги, при этом пытался разбить стекло, отделявшее кассу от клиентской зоны.

«В ходе расследования установлено, что в отделении банка находилась денежная сумма в размере 1 059 448 рублей. Кассир, воспринимая угрозы реально, нажала тревожную кнопку, вызвав сотрудников полиции, которые по прибытии задержали злоумышленника»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры.

За эти действия 44-летнего челябинца будут судить по пункту «б», части 4 статьи «Разбой» УК РФ. Обвиняемый полностью признал свою вину. Он отметил, что к преступлению его подтолкнуло злоупотребление спиртным.

«Обвиняемый ранее судим, совершил преступление в период отбытия условного осуждения по предыдущему приговору. В ходе расследования в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— добавили в пресс-службе областной прокуратуры.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд. Там его рассмотрят по существу.