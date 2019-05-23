/ Полиция обезвредила «похитителей» человека в Челябинске

Подозрительный автомобиль нашли за 40 минут.

Челябинский пранкер переполошил жителей города и сотрудников полиции опасным розыгрышем. Молодой человек решил устроить представление в южноуральской столице, инсценировав похищение человека. «Жертву» обмазали бутафорской кровью и засунули в багажник, а реакцию людей снимали на камеру телефона. Однако челябинцы ничего веселого в розыгрыше не увидели, они вызвали полицию, чтобы предотвратить преступление. Машину пранкера объявили в розыск, полиция организовала план перехват.

Полиция нашла нас за 40 минут. Мы не ожидали, что так быстро по всему городу найдут автомобиль. Они по камерам проследили, где проезжала машина, и нагнали на том пятачке, где камер нет и машина могла остановиться. — пояснил сайту «Первый областной» Арамаис Даллакян.

Пранкер признался, что с таким шутить все-таки не стоит, и после инцидента с полицией он это понимает. С выводом согласились и в УМВД Челябинска.

В отделе УМВД «Центральный» с гражданами проведена профилактическая разъяснительная беседа по недопущению совершения впредь подобных поступков. Сотрудники полиции настоятельно просят граждан воздержаться от съемок подобных роликов, намеренно вводящих в заблуждение окружающих. — проинформировала сайту «Первый областной» врио начальника пресс-службы УМВД Челябинска Любвь Гайнуллина.

В полиции пранкерам также сообщили, что за те 40 минут, что правоохранители потратили на поиски автомобиля, могло совершиться настоящее преступление.