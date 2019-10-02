В Челябинске состоится чемпионат МВД России по плаванию

Среди дисциплин соревнований будет необычный заплыв в форме.

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54 команды со всей страны приедут в Челябинск участвовать в чемпионате МВД России по плаванию. Всего в соревнованиях, которые пройдут в несколько этапов, сойдутся почти 400 человек.

Сотрудников правоохранительных органов проверят в нескольких дисциплинах, и самой оригинальной станет заплыв в форменной одежде.

Как отметили в пресс-службе МВД России по Челябинской области, форма будет настоящая, с логотипами полиции и погонами. В профессиональной деятельности навыки заплывов в обмундировании могут пригодиться полицейским при преследовании преступников или спасении мирного населения. Это ежегодное соревнование впервые пройдет на территории Челябинской области.

Зрелищное событие с участием самых спортивных сотрудников полиции со всей России пройдет с 21 по 25 октября в бассейне «Строитель».