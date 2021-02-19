Полиция ищет мужчину, убившего 22-летнюю девушку в Челябинске

Она скончалась от ножевого ранения в реанимации

Следственный отдел по Центральному району Челябинска регионального СУ СКР возбудил уголовное дело в отношении 38-летнего Александра Рудова, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 22-летней Анастасии Ивановой.

Трагедия развернулась в одном из домов в микрорайне Парковый-2 в ночь на 5 февраля. Девушка находилась в квартире со своим молодым человеком, подругой и ее спутником. Александр Рудов ворвался в помещение, вонзил нож в тело Анастасии и скрылся. Через три дня девушка скончалась в реанимации.

Родственники погибшей рассказали СМИ, что Анастасия познакомилась с Рудовым год назад и часто жаловалась, что он преследует ее и навязывает ухаживания. Также они сообщили, что подозреваемый родился в Коркино, у него четверо детей.

По факту происшествия следственный отдел по Центральному району возбудил уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»).

Александр Рудов объявлен в федеральный розыск.

Родители жертвы просят всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого, обратиться в следственный отдел по Центральному району Челябинска СУ СК России по телефонам: 8-351-790-05-45 или 8-908-494-97-42.