Городам и районам Челябинской области передадут доходы от налога на самозанятых

С такой инициативой выступил губернатор региона Алексей Текслер

Заксобрание Челябинской области на очередном заседании 25 февраля рассмотрит вопрос о перераспределении доходов от налога на самозанятых в бюджеты муниципалитетов. С соответствующей инициативой на заседании Госсовета выступил в декабре 2020 года губернатор Алексей Текслер. Президент Владимир Путин тогда поручил Правительству РФ проработать это предложение. В Челябинской области введут новое правило уже с этого года, сообщает пресс-служба областного правительства.

Средства от налога на самозанятых муниципалитеты будут получать в виде специальной дотации, их можно будет направлять на решение вопросов местного значения. Деньги начнут перечисляться ежеквартально. К 1 февраля на учете в Челябинской области в качестве самозанятых было зарегистрировано 33,8 тыс. человек. Только в январе 2021 года поступления от налога на самозанятых в Челябинской области превысили 26 млн рублей, из которых более 16 млн рублей зачислены в областной бюджет (остальные средства — в Фонд обязательного медицинского страхования).

«Передача поступлений от налога на профессиональный доход на муниципальный уровень — это часть последовательной политики губернатора Алексея Текслера по стимулированию муниципалитетов к поддержке и развитию предпринимательства в территориях области и увязке этой работы с пополнением местных бюджетов, чтобы у муниципалитетов были деньги для решения вопросов местного значения», — отмечают в правительстве Челябинской области.

В 2019 году в Челябинской области начали применять новый подход к наполнению местных бюджетов. Алексей Текслер предложил перераспределить поступления по упрощенной системе налогообложения в пользу муниципалитетов в пропорции 60 к 40 (раньше налог делился поровну между областью и территориями). В результате у местных властей появился стимул поддерживать и развивать малый бизнес, поскольку именно небольшие компании и ИП работают на «упрощенке».