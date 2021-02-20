В Аргаяшском районе летом завершат строительство животноводческого комплекса

Сумма инвестиций составляет 385 миллионов рублей

АО «Совхоз „Акбашевский“» продолжает строительство животноводческого комплекса на 800 голов скота. Стоимость инвестпроекта — 385 млн рублей. Завершить возведение объекта планируют в 2021 году несмотря на сложную экономическую ситуацию, сообщили на предприятии.



В 2020 году подорожали энергоносители, металл, стройматериалы. Это значительно осложнило строительство животноводческого комплекса. По словам директора хозяйства Нургали Зарипова, полностью готов коровник на 400 голов. Залит фундамент и собран каркас родильного блока. Весной и летом планируют завершить его строительство, собрать и протестировать оборудование доильного зала.



Ввод первой очереди комплекса увеличит валовое производство молока в совхозе на 600 тонн. После запуска второй очереди и выхода комплекса на проектную мощность производительность в «Акбашевском» может вырасти на 7,2 тыс. тонн.



По информации Минсельхоза региона, в 2020 году поголовье крупного рогатого скота в совхозе составляло свыше 2 тыс. голов, в том числе 1 тыс. коров. В 2019 году предприятие произвело 4,8 тыс. тонн молока и 23 тонны мяса. По данным в базе «ЛИК: эксперт», АО «Совхоз „Акбашевский“» в 2019 году реализовал продукцию на 166,3 млн рублей, чистая прибыль составила 33,3 млн рублей.



Губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал в совхозе «Акбашевский» в июне прошлого года. Он поручил в течение двух лет построить дорогу в микрорайоне, где располагается предприятие.

