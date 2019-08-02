Полиция Челябинска опровергла новость о массовых грабежах в центре города

Предупреждение о банде подростков-грабителей в районе Теплотеха не подтвердилось.

В группе «Типичный Челябинск» вчера, 2 августа, вечером было опубликовано предостережение, в котором горожанам советовали воздержаться от ночных прогулок в районе Теплотехнического института. Автор поста сообщил, что в Калининском районе банда молодых людей в возрасте примерно 18-20 лет нападает на людей и отбирает ценные вещи.

«Люди будьте аккуратны! В Калининском районе от Цирка до Теплотеха орудуют банда малолеток в возрасте от 18 до 20, без слов и пощады избивают до полусмерти и забирают все, что найдут. С 22:00 лучше сидите дома, не ходите по одному, нападают по 6 человек. Уже 10-ый день подряд находят избитых людей»,

— пишет анонимный пользователь.

В пресс-службе Управления МВД России города Челябинска данную информацию не подтвердили. В отдел полиции «Калининский» действительно поступали заявления от потерпевших, но они носили единичный характер, о массовости нападений в настоящее время речи не ведется.

«Были зарегистрированы единичные случаи по фактам открытого хищения чужого имущества. По ним возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 161 УК РФ (грабеж с применением насилия не опасного для жизни и здоровья). В настоящее время выясняется, взаимосвязаны ли они»,

— сообщили в пресс-службе УМВД России по Челябинской области.

Кроме того, в полиции отметили: не соответствует действительности и то, что нападения происходят ежедневно. В зарегистрированных случаях на потерпевших нападали в вечернее и ночное время, забирали ценные вещи (сумки, рюкзаки телефоны). Как отметили в пресс-службе УМВД России по г. Челябинску, определение «банда» тоже преувеличено. В одном случае налет совершили двое, в другом напали сзади так, что жертва не успела сосчитать количество нападавших.