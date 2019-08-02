На Южном Урале изъяли нелегальную алкогольную продукцию

Незаконной продукции выявлено на 100 тысяч рублей.

В Челябинской области в городе Златоусте возбуждено уголовное дело на 42-летнюю женщину. Местная жительница хранила и продавала нелегальный алкоголь и сигареты. Все 117 литров спиртосодержащей продукции она хранила в гаражном боксе. Теперь женщине грозит наказание по статье 171.1 УК РФ.



«В рамках, проведенных на территории города Златоуста, мероприятий по выявлению и пресечению преступлений в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Сотрудниками Отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу выявлена немаркированная алкогольная продукция на сумму более 100 000 рублей», - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.



За незаконную продажу спиртосодержащих жидкостей женщине грозит до шести лет лишения свободы.



