/ Полицейский вынужденно застрелил предполагаемого убийцу в Челябинской области

Мужчина нападал с ножом на сотрудника МВД.

В Челябинской области в результате семейного скандала скончались мать и сын. 59-летняя жительница Сосновского района, предположительно, погибла от рук своего ребенка, которому на момент преступления было 35 лет. Потом мужчина пытался напасть с ножом на сотрудника полиции: участковый приехал на вызов в дом, где произошло убийство. Спасаясь от нападения, полицейский применил табельное оружие.

Учитывая агрессивное поведение нападавшего и тяжесть совершенного им преступления, участковый вынужден был применить табельное оружие. В результате нападавший скончался. Предварительно применение табельного оружия признано правомерным. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Оценку действиям сотрудника полиции даст также следственный комитет, уже началась проверка.

Добавим, что все произошло в ночь на 6 июня 2019 года.