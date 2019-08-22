«Готов понести наказание»: депутату, застрелившему жену в Локомотивном, вынесли меру пресечения

Заседание прошло в суде в Карталах.

Трагедия в Локомотивном произошла ночью 21 августа. Депутат горсобрания Азат Зарипов — главврач местной больницы — застрелил свою жену из охотничьего ружья в их же доме. Соседи и знакомые пары предположили, что убийство могло произойти на почве ревности. Но в СМИ обсуждается и другая версия: конфликт между супругами случился из-за финансовых проблем. Истинную причину предстоит выяснить следствию.

В суде сегодня мужчина заявил, что у него четверо детей. Трое из них — дети убитой супруги. Как рассказал ранее «Первому областному» глава Локомотивного, скорее всего, дети пока будут находиться у бабушки и дедушки по линии матери.

Суд вынес подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.