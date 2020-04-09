«Поступила в тяжелом состоянии»: челябинские врачи спасли захлебнувшегося грудничка

Девочка провалилась под воду во время купания.

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Врачи ЧОДКБ спасли жизнь шестимесячной Милане, которая захлебнулась во время купания в ванной. Девочка плавала в круге, а ее отец находился рядом. Внезапно малышка выскользнула и оказалась под водой.

«В данном случае очень повезло — все быстро среагировали. И родители, и скорая, и мы. Семья живет недалеко от областной больницы, поэтому бригада скорой помощи доставила ребенка к нам. Девочка поступила в тяжелом состоянии, с гипоксией и спазмом голосовых связок. Сразу „посадили на кислород“ — давали через увлажнитель подогретый кислород, купировали отечный синдром легких», — рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии № 2 ЧОДКБ Владимир Просеков.

Уже утром состояние ребенка стабилизировалось, через три дня малышку перевели в пульмонологическое отделение ЧОДКБ. Сейчас Милана дома с семьей.