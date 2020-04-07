Школьница спасла двух детей, провалившихся под лед в Челябинской области

Девочку наградят медалью.

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Сам случай произошел еще 11 марта, но стало известно о нем значительно позже. В деревне Коротаново двое школьников, третьеклассник и пятиклассник, решили перейти траншею, предназначенную для чистки пруда. Дети оказались в ледяной воде. В этот момент домой возвращалась 15-летняя Виолетта со своей сестрой Эмилией.

«Увидев в полынье детей, Виолетта не растерялась. Она скомандовала сестре бежать за взрослыми и найти сухие вещи, а сама решительно побежала вниз траншеи. К тому времени Арсений уже уходил с головой под воду, а Максим безрезультатно хватался за кромку льда, которая предательски ломалась. Виолетта подтянула к себе Арсения и вытащила его из воды на лед, затем то же проделала с Максимом», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Затем она стянула с ребят мокрые куртки, вместе с сестрой они укутали их в сухое. Позже подоспели и взрослые, вместе они отвезли мальчиков к родителям.

Сейчас сотрудники регионального МЧС готовят ходатайство о награждении Виолетты медалью МЧС России «За спасение погибающих на воде».