/ Полицейский отомстил водителю «скорой» за заблокированный личный автомобиль

В ситуации разбираются следователи.

В минувший вторник, 5 декабря, полицейский привлек к административной ответственности водителя «скорой». Тот, якобы, нарушил какой-то закон. На самом деле полицейский мстил водителю: днем карета скорой помощи перекрыла выезд одному из частных автомобилей, потому что фельдшер в это время осматривал маленького ребенка. Автомобиль принадлежал полицейскому.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Руководство следственного управления возьмет на контроль ход проверки.