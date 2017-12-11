Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
59.28 -0.01 69.64 -0.29
Челябинск
сейчас
 
-13 °C
завтра
 
-15 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Телепередачи Фоторепортажи Проекты
Еще... 
Рекламодателям Поиск по сайту
Астрология Интересное По факту Погода Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Кем быть Марафон талантов Мой город Моя деревня Национальный интерес Наше утро О здоровье От крепости до миллионника Происшествия Свидетели Революции Сделано на Урале. Ретро Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Полицейский отомстил водителю «скорой» за заблокированный личный автомобиль

Полицейский отомстил водителю «скорой» за заблокированный личный автомобиль

В ситуации разбираются следователи.
сегодня в 18:32
  |  Происшествия

В минувший вторник, 5 декабря, полицейский привлек к административной ответственности водителя «скорой». Тот, якобы, нарушил какой-то закон. На самом деле полицейский мстил водителю: днем карета скорой помощи перекрыла выезд одному из частных автомобилей, потому что фельдшер в это время осматривал маленького ребенка. Автомобиль принадлежал полицейскому.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Руководство следственного управления возьмет на контроль ход проверки.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Спорт
Почувствуй себя участником юбилейной вечеринки «Трактора» на 1obl.tv
сегодня в 18:55
Почувствуй себя участником юбилейной вечеринки «Трактора» на 1obl.tv
Хоккей
КХЛ. «Трактор» принимает «Сибирь». Онлайн-репортаж
сегодня в 18:50
КХЛ. «Трактор» принимает «Сибирь». Онлайн-репортаж
Происшествия
Полицейский отомстил водителю «скорой» за заблокированный личный автомобиль
сегодня в 18:32
Полицейский отомстил водителю «скорой» за заблокированный личный автомобиль
Происшествия
сегодня в 18:18
15-летняя девочка рассталась с жизнью в Чебаркульском районе
Спорт
Россия готова к участию в Олимпийских играх под нейтральным флагом
сегодня в 18:13
Россия готова к участию в Олимпийских играх под нейтральным флагом
Общество
Автомобилисты попали в 9-балльные пробки на заснеженных дорогах Челябинска
сегодня в 18:08
Автомобилисты попали в 9-балльные пробки на заснеженных дорогах Челябинска
Общество
«Поддержим Челябинск вместе!» Хэштег в поддержку столицы Тотального диктанта запустили на Южном Урале
сегодня в 16:40
«Поддержим Челябинск вместе!» Хэштег в поддержку столицы Тотального диктанта запустили на Южном Урале
Общество
Журналист ОТВ спросит у Владимира Путина о столице саммитов ШОС и БРИКС
сегодня в 16:31
Журналист ОТВ спросит у Владимира Путина о столице саммитов ШОС и БРИКС
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Астрология
Интересное
По факту
Погода
Советы редакции
Спорт
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Кем быть
Марафон талантов
Мой город
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
О здоровье
От крепости до миллионника
Происшествия
Свидетели Революции
Сделано на Урале. Ретро
Уютный дом
Фоторепортажи
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2017 ГПЧО «Обл-ТВ». Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором РФ.
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна