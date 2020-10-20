Полицейские Златоуста задержали угнавшего авто мошенника

Под видом покупателя машины молодой человек оставил продавцу небольшой задаток и уехал.

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В Златоусте Челябинской области мужчина решил продать свой автомобиль. Покупатель нашёлся почти сразу, но продавец не отнёсся к сделке со всей внимательностью. В итоге остался без денег и авто. Подробнее о том, что произошло, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В местный отдел полиции обратился 55-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Мужчина пояснил, что разместил объявление о продаже автомобиля отечественного производства. В скором времени прибыл потенциальный покупатель. Осмотрев машину, он оставил продавцу задаток в размере 10 тысяч рублей и уехал на «тест-драйв», но так и не вернулся. Кроме того, молодой человек перестал выходить на связь. Ущерб продавец оценил в 48 тысяч рублей.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в мошенничестве. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за мошеннические действия, житель Свердловской области, 1996 года рождения»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «мошенничество». Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому, — лишение свободы на срок до пяти лет.

Сейчас молодой человек находится под стражей.