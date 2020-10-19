В Челябинской области модернизировали автоматизированную систему оповещения населения

Помимо сигнала «Внимание всем» в случае ЧС она сможет транслировать голосовые сообщения.

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Автоматизированную систему оповещения населения в Челябинской области привели в порядок. Компания «Ростелеком» по заказу «Центра гражданской обороны и защиты населения Челябинской области» провела её модернизацию. Были подключены речевые пункты оповещения, установлены громкоговорители и усилители мощности ЕДДС. Работы были проведены в 43 муниципалитетах региона.

«Новая система способна проходить ежесекундный мониторинг работоспособности в онлайн-режиме и выполнять самодиагностику, а также оповещать жителей о чрезвычайной ситуации не только звуком сирены, но и голосовыми модулями. Диспетчеры смогут настраивать автоматическое уведомление должностных лиц через короткие смс-сообщения и автоматический дозвон», — прокомментировал работу директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

На данный момент специалисты проводят пусконаладочные работы. Новые возможности системы оповещения позволят автоматически передавать сигнал о ЧС из центрального пункта управления до ЕДДС в любом муниципалитете Челябинской области.