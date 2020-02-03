Полицейские выяснили, что объявление о продаже девочки опубликовал ее брат

Так мальчик хотел пошутить.

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Полицейские выяснили, кто опубликовал объявление о продаже ребенка в Челябинской области. Ранее на одном из сайтов «Девочку. Машу» предлагали за пять тысяч рублей.

Оказалось, что объявление о продаже несовершеннолетней было всего лишь неудачной шуткой. Автором стал старший брат девочки.

«Сотрудники полиции побеседовали с мамой детей, обратив внимание на негативные последствия подобных поступков. Продолжается проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Полицейские обещают еще раз напомнить школьникам о правилах поведения в интернете.