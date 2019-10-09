Расклейщикам объявлений объявили «войну» в Челябинске

Опоры контактной сети обтянули антивандальной сеткой.

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На улицах Челябинска начались работы по благоустройству пешеходных зон. Опоры контактной сети трамваев и троллейбусов обвернули специальной сеткой, это сделано для защиты от расклейщиков объявлений. Организацией мероприятий занимается ООО «ЧелябГЭТ». Руководитель организации в разговоре с корреспондентом сайта «Первой областной» подтвердил участие компании в благоустройстве, а также рассказал, что такие работы проводятся регулярно.

«Наши рабочие обматывают сеткой опоры контактных сетей. В начале красят, потом обматывают, чтобы не клеили объявления. Такую работу мы систематично проводим на всех гостевых улицах. Начинаем с Ленина и Лесопарковой до Героев Танкограда. Вот это всё будем делать. Потом по другим улицам тоже сделаем. У нас план мероприятий в этом отношении расписан, и сейчас мы его реализуем»,— рассказал Александр Павлюченко, руководитель ООО «Челябинский городской электрический транспорт».

Проблема незаконной расклейки объявлений остается актуальной в Челябинске по сей день. На данный момент сетки являются эффективным средством защиты опор сетей от нежелательной рекламы.