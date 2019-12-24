Суровые «уральские сланцы» продавал через объявление житель Миасса

Мужчина изготовил их сам, учитывая погодные условия.

Послушать 00:00

22 декабря в группе «Инцидент Миасс» во «ВКонтакте» появилось одно забавное объявление о продаже «уральских вьетнамок и сланцев».

«Продам уральские вьетнамки и сланцы! Размер 45-55. Качество отличное! Причина продажи — слишком теплые», — написал Вячеслав Иванов.

К посту он прикрепил несколько фотографий, где видно, что на снегу сфотографированы самодельные тапочки и сланцы. Только сделаны они, как рассказал сам Вячеслав в разговоре с корреспондентом «Первого областного», из старых валенок.

«Они сделаны из старых дырявых валенок, на всю работу ушло не больше получаса. Суть объявления в том, чтобы перед Новым годом поднять людям настроение», — рассказал Вячеслав.

Отметим, что это «объявление» действительно развеселило южноуральцев. Некоторые сразу начали сравнивать данную работу с «обувью» из полностью металлических материалов (например, велосипедная цепь), созданных «на скорую руку».

Но нашлись и критики увеселительной работы Вячеслава Иванова.

«Минус один и очень большой — это размер. Не стандарт, однако, и еще они разные, прям как носки после стирки, один такой, а другой — другой», — поделилась в комментариях к записи Дарья Ситникова.

Вячеслав поделился, что задумка родилась из дано известной темы «уральские мужики носят суровые сланцы».

«Мы сначала сделали, посмеялись, выложили объявление. Оказалось, что на просторах интернета нет подобного (именно из валенок). Нам это показалось оригинальным и забавным», — отметил Вячеслав Иванов.

Южноуралец не забыл подчеркнуть, что само объявление, конечно же, было шуткой.