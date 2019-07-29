В Челябинске сторож детского сада с бензопилой напал на пьяного мужчину

На данный момент неизвестно состояние пострадавшего.

Вчера, 28 июля, в Челябинске сторож детского садика напал с бензопилой на пьяного мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Инцидент произошел на территории одного из дошкольных учреждений Тракторозаводского района. Нетрезвый горожанин пришел, чтобы забрать своего ребенка, несмотря на то, что по воскресениям дети не ходят в детский сад. За «отказ», отец ударил сторожа по лицу, после чего тот взялся за пилу.

«Наша вневедомственная охрана в тот момент находилась рядом и увидела, как один мужчина бегает за другим с бензопилой. Сторож нанёс мужчине в состоянии опьянения несколько рваных ран. На место были вызваны сотрудники следственно-оперативной группы и скорая помощь», — рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Оба челябинца были переданы полиции. Пока неизвестно, потребовалась ли пострадавшему госпитализация.