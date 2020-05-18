«Услышали, как мужчина кричит о помощи»: полицейские спасли жильцов полыхающего дома в Сатке

Правоохранители рассказали подробности произошедшего.

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ЧП произошло в одном из многоквартирных домов в Сатке. Вспыхнула квартира на третьем этаже. Из вырывающегося огня на помощь звал мужчина, туда сотрудники полиции и поспешили. Стены и мебель они частично потушили, после чего стали помогать жильцам выйти на воздух.

«Мы услышали, как мужчина кричит о помощи. Полыхал огонь, горела квартира, было сильное задымление. Мы незамедлительно зашли в подъезд, поднялись на этаж, где происходил пожар. Как выяснилось на месте, дверь была не закрыта. Мы зашли в квартиру, там был сильный огонь и сильное задымление. Младший сержант Гиниталулин взял огнетушитель и начал тушить огонь. Я наклонился вниз и увидел, что мужчина находится на полу. Я сам наклонился, почти на корточках прополз к нему, ухватил его за руки и попытался вынести. Мы вместе вынесли его на улицу и оказали доврачебную помощь», — рассказал сотрудник полиции Василий Самойловский.

Этажом ниже находилась пожилая женщина, которой было тяжело передвигаться. Ее вынес сержант полиции Максим Швалев, после чего передал медикам.

«Стучался, мне дверь никто не открыл. Пришлось выбить дверь. Я увидел стоящую бабушку, которая кашляла, и принял меры к ее эвакуации», — вспоминает полицейский.

В пресс-службе ГУ МЧС региона сообщили, что с ожогами госпитализирован 45-летний мужчина.

«Эвакуировано 25 человек. В спаскомплектах по маршевым лестницам пожарные вывели пять человек», — пояснили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении. На месте работали 3 единицы техники и 13 человек личного состава.