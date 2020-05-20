До сих неопределённой остаётся судьба горно-керамического колледжа в Сатке

Директор заведения ссылается на заминку со стороны федерального министерства науки и высшего образования.

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По-прежнему неизвестной остаётся судьба горно-керамического колледжа Сатки, сотрудники которого боятся потерять работу из-за ликвидации филиала ЮУрГУ и присоединения к политехническому колледжу им. А. К. Савина. Как рассказал директор филиала ЮУрГУ в г. Сатке, частью которого в настоящее время является СГ-КК, Анатолий Кравцов, инициатива по переходу горно-керамического колледжа в ведение министерства образования Челябинской области «застряла» на уровне федерального министерства науки и высшего образования.



Напомним, сайт «Первый областной» писал об этой истории ранее. Работников СГ-КК смущает отсутствие у политехнического колледжа им. А. К. Савина лицензий на ведение образовательной деятельности по ряду специальностей. Чтобы получить этот документ, необходима определенная материально-техническая база, которую придется переносить из одного колледжа в другой. По словам Анатолия Кравцова, сейчас всё остановилось в Москве, в федеральном министерстве науки и высшего образования, откуда до сих пор не удаётся получить ответ.

«Когда министерство просвещения выделили из министерства образования получилась ситуация, что колледж — среднее образование, а университет — высшее, а среднее образование пошло к министерству просвещения. И вот тогда появилась эта идея, что горно-керамический колледж надо передать в министерство образования Челябинской области. И всё шло хорошо, было намечено как сделать, была составлена целая дорожная карта, как всё это реализовать, но там был такой пункт, что передавать надо было для лицензирования имущество с федеральной в областную собственность, и министерство теперь уже высшего образования целый год рассматривало этот вопрос, и через год так и не дали никакого ответа. Всё уперлось в федеральное министерство — ни ответа, ни привета. Колледж оказался в подвешенном состоянии, потому что решения до сих пор так и нет»,— рассказал «Первому областному» директор филиала ЮУрГУ в г. Сатка Анатолий Кравцов.

Отдельным вопросом стоит судьба приёмной кампании 2020 — 2021 года. Сотрудники СГ-КК боятся, что шаткое состояние колледжа может сказаться на их работе и поступлении новых абитуриентов. Однако Анатолий Кравцов заявил, что учебное заведение не закроется, пока из него не выпустится последний студент.

«Следующий учебный год колледж в любом случае будет работать, потому что на втором, третьем, четвёртом курсах студенты есть, их надо учить и выпускать, тут вопрос стоит в том, будет набор на первый курс или нет. В худшем случае колледж будет работать до того, пока не выпустится последний студент. Новый набор будет зависеть от федерального министерства, они же учредители»,— заявил Анатолий Кравцов.

Руководитель отметил, что обращался по ситуации в различные инстанции, начиная от регионального минобра, заканчивая главой региона и президентом страны. Однако, поскольку министерство образования Челябинской области не является учредителем колледжа, оно не может решить данный вопрос. От министерства науки и высшего образования России, по словам Анатолия Кравцова, в ответ на обращение была получена «отписка», а затем в мире прогремела пандемия коронавируса и вопрос так и остался нерешённым.

Сайт «Первый областной» направил свой запрос в Министерство науки и высшего образования России, однако ответа на момент публикации материала на него не поступило.