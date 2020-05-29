Южноуральские полицейские вынесли из горящей квартиры женщину

Хозяйка забыла выключить электрическую плитку.

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В Увельском районе полицейские попали на пожар, прибыв в одну из квартир для проверки лица, состоящего под административным надзором. Старшие лейтенанты полиции Сергей Уренцев и Марат Кужанкулов спасли женщину, которая была уже без сознания.

Правоохранители заметили, что дверь не заперта, а из жилища валит густой дым. Они зашли внутрь и обнаружили лежащую на полу хозяйку квартиры. 42-летняя женщина была без сознания. Участковые вынесли пострадавшую на улицу, оказали ей первую помощь, после чего вызвали медиков и спасателей. На свежем воздухе женщина пришла в сознание.

«Прибывшими сотрудниками пожарной охраны возгорание в доме было локализовано, предварительной причиной которого оказалась оставленная включенная электрическая плитка. Благодаря решительным, оперативным и профессиональным действиям сотрудников полиции удалось избежать человеческих жертв», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Полицейских ждет поощрение от руководства.