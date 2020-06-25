Полицейские нашли подростков, бросивших шпалу под поезд в Челябинске

С детьми провели беседу, родителей привлекли к ответственности.

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В Челябинске грузовой поезд был вынужден экстренно затормозить на железнодорожном перегоне «Межозерная — Чурилово». Причиной послужила шалость школьников, — четверо мальчишек 9-12 лет, отдыхающих в СНТ неподалеку, из любопытства решили бросить на рельсы деревянную шпалу.

Дети притащили шпалу, которую нашли рядом, положили ее на четный путь перегона, после чего спрятались и стали ждать, когда проедет поезд. Машинист заметил посторонний предмет и применил экстренное торможение. Время стоянки составило 17 минут. За это время рабочие убрали шпалу, и состав поехал дальше.

«Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с подростками и их законными представителями беседу о недопустимости вмешательства в работу железнодорожного транспорта и напомнили, что наложение посторонних предметов на рельсы может повлечь серьезные последствия, как для железной дороги, так и для самих нарушителей», — прокомментировали в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

На родителей составили административные протоколы о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.