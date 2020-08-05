Дополнительный поезд в Сочи отправится из Челябинска

Маршрут анонсировали в ЮУЖД.

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Из Челябинска с Сочи будет курсировать ещё один поезд. В Южно-Уральской железной дороге анонсировали дополнительный маршрут. Он будет следовать из столицы области до Имеретинского курорта.



Дополнительный маршрут начнёт курсировать с сентября этого года. Поезд № 589/590 Челябинск — Имеретинский Курорт начнёт отправления с с 12 по 26 сентября по четным числам в 22:05. Обратно он будет отправляться с 15 по 29 сентября по нечетным числам в 18:56.

«В составе предусмотрены вагоны различных классов обслуживания, есть мужские/женские купе, багажное купе. Доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами. Напомним, ранее для удовлетворения растущего спроса пассажиров на поездки Уральским филиалом АО „ФПК“ было восстановлено курсирование ряда „южных“ поездов. В расписание вернулся № 455/456 Челябинск — Новороссийск, № 477/478 Челябинск — Адлер, № 519/520 Орск — Анапа, № 545/546 Орск/Оренбург — Имеретинский Курорт»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ЮУЖД.

Приобрести билеты на поезд можно на официальном сайте и в приложении РЖД, а также в железнодорожных кассах. Отмечается, что в поездах принимаются все меры для недопущения распространения коронавируса. В них установлены бесконтактные термометры, чаще проводится уборка вагонов, а у проводников можно купить средства индивидуальной защиты.