Полицейские Копейска «накрыли» наркопритон в многоэтажке

В местный отдел поступили жалобы от соседей.

Послушать 00:00

В одном из жилых многоквартирных домов Копейска живут очень бдительные люди. Они обратились в местный отдел полиции, заявив, что их сосед организовал в своей квартире наркопритон.

Сотрудники по обороту наркотиков Отдела МВД России по городу Копейску после проведения всех оперативных мероприятий подтвердили эту информацию от местных жителей. Выяснилось, что мужчина, который ранее был судим, систематически предоставлял свое жилище людям для потребления наркотиков.

В ходе осмотра квартиры полицией были обнаружены и изъяты предметы и приспособления со следами наркотических средств, в том числе шприцы. Там находились и шесть копейчан, на которых теперь составлены административные протоколы. Им грозит штраф до пяти тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток.

«По данному факту в отношении собственника квартиры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет. Теперь задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.