В Челябинской области двух подростков будут судить за распространение наркотиков

У них изъяли 19 «закладок».

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Два несовершеннолетних жителя Сосновского района задержаны с наркотиками. Подростки 16-17 лет обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, в марте этого года два подростка распространяли наркотики бесконтактным путем. Один из них уже был условно осужден за покушение на убийство и кражу.

«В настоящее время следователем СК проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Расследование уголовного дела продолжается.