Полицейские Челябинской области изъяли наркотики у восьми южноуральцев

В числе найденных веществ оказались героин и маковая соломка.

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Южноуральские полицейские изъяли наркотики у нескольких жителей области. Эпизоды, никак не связанные между собой, произошли в Челябинске, Златоусте, Карталах и Кунашакском районе.



В областной столице стражи правопорядка задержали 5 челябинцев — мужчин от 28 до 38 лет и 18-летнюю девушку. После личного досмотра у них было найдено 3,42 грамма синтетических наркотиков и 0,81 грамма героина, сообщили «Первому областному» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«В отношении мужчин избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, девушка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении»,— рассказали представители полиции.

В Златоусте наркотики были найдены у водителя иномарки. Мужчину остановили местные сотрудники ГИБДД и обнаружили 79 граммов маковой соломки. По признанию 35-летнего подозреваемого, он хранил её для личного потребления.

«В Карталах оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков изъяли более 370 граммов марихуаны и около 10 граммов гашишного масла. Задержан ранее неоднократно судимый карталинец, 1990 года рождения. Полицейским мужчина сообщил, что данные наркотические вещества хранил для личного потребления. В соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу»,— добавили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Последний эпизод произошёл в селе Сары Кунашакского района. Там больше килограмма каннабиса нашли у 44-летнего местного жителя. Дикорастущую коноплю южноуралец собирал для себя. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

На данный момент возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» УК РФ. Санкция этих частей статьи предусматривает до трех и десяти лет лишения свободы.