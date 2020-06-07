Неизвестный списал сбережения с карты жителя Челябинской области

Деньги мошенник списал при помощи компьютерных технологий.

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В Трёхгорном Челябинской области местный житель хотел снять деньги с карты в банкомате, но не смог: карта оказалась пустой. Мужчина обратился с заявлением о пропаже в полицию. Подробнее об инциденте сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейским мужчина объяснил, что хотел снять со своей банковской карты сбережения в размере 18500 рублей, однако средств на карте не оказалось. Когда он обратился в банк, потерпевшему рассказали, что деньги с его карты были переведены на счёт неизвестно лица в несколько этапов.

Полицейские начала расследовать дело, и вскоре установили личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый житель Нижнего Новгорода 1999 года рождения. С помощью IT-технологий он завладел информацией банковской карты мужчины и перевёл с неё деньги на свой счёт.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.6 УК РФ „мошенничество в сфере компьютерной информации“. Максимальная санкция данной части статьи — арест на срок до четырех месяцев. Сотрудниками Межмуниципального отдела МВД в Нижнем Новгороде во время служебной командировки мужчина был задержан и допрошен»,— рассказали в ведомстве.

Подозреваемому избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.