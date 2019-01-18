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/ Трое пострадавших во время трагедии в Магнитогорске приобрели жилье

Трое пострадавших во время трагедии в Магнитогорске приобрели жилье

Сумма единовременной выплаты составила 4 миллиона 343 тысячи рублей.
сегодня в 16:09
  |  Общество

Министерство социальных отношений сообщило, что продолжается оказание помощи пострадавшим при обрушении подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске. На данный момент три человека уже приобрели квартиры. Сумма единовременной выплаты для покупки жилья составила 4 миллиона 343 тысячи рублей. Еще 106 уведомлений оформлено для получения единовременных выплат.

Выплаты пострадавшим и семьям погибших все еще продолжаются. Из федерального бюджета на это направлено 47 миллионов рублей, из регионального 62,5 миллиона. Магнитогорский металлургический комбинат продублировал жителям 7 и 8 подъезда суммы, направленные им из областного бюджета — они коснутся более широкого круга лиц. Всего произведено выплат на сумму 66 миллионов 408 тысяч рублей.

Продолжают поступать благотворительные средства для оказания помощи пострадавшим гражданам. Денежные средства аккумулируются на лицевом счете в кредитной организации «КредитУралБанк». Сумма сбора составляет 54 млн 275 тысяч 783 рубля. За счет благотворительных средств гражданам также оказывается материальная помощь. Сумма выплат составила 6 млн 667 тысяч 400 рублей. — сообщает пресс-служба Правительства Челябинской области.

Кроме того, ведется оказание помощи пострадавшим по восстановлению и оформлению документов, а также консультированию по возникающим вопросам. Каждый ребенок обеспечен местом в общеобразовательной организации.

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