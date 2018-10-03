/ Полицейские спасли семью с маленьким ребенком на пожаре в Карталах

Стражи порядка заметили огонь во время патрулирования улиц.

На пожаре в Карталах, который заметили сотрудники постовой службы, сгорели два дома. В одном из них находилась семья с годовалым ребенком, в другом пожилые супруги. В этот день четыре сотрудника полиции, находясь на службе, проезжали по улице Карла Маркса, на которой они и заметили возгорание гаража. Огонь уже переходил на соседние жилые дома, и было принято решение о немедленной эвакуации жильцов.

Пожар происходил в ночное время, и жителей одного из домов, в котором жила семья с ребенком, разбудить не удалось. Тогда полицейские проникли в дом через окно и вывели людей. В другом доме находились бабушка и дедушка. Они эвакуировались самостоятельно.

Я проснулась от яркого света. Увидела пламя, стала мужа поднимать. Перед нашими окнами соседский гараж, и он полыхал. Я успела только документы выхватить и выскочить. Пожарные пытались потушить, и на крышу залезли, шифер скидывали. А мы окна поставили пластиковые, фундамент заменили. А теперь бездомные. Ни одного прибора не осталось, ни ложки, ни вилки. Курам открыли — они успели в уголочек спрятаться. Три погибли. У петуха разорвалось сердце. — рассказала погорелица Людмила Холостая.

На место происшествия полицейские вызвали пожарных и скорую помощь, а также оцепили территорию, чтобы обезопасить людей.

Времени рассуждать не было совсем, на кону стояли жизни людей, решения принимались моментально. Это наша работа, это наш долг, каждый поступил бы так же. — рассказал командир отделения патрульно-постовой службы Михаил Бержицких.

Пожар полностью уничтожил надворные постройки, а также повредил жилые дома. Но, благодаря грамотным и оперативным действиям полицейских, никто из жильцов не пострадал.