Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.22 -0.35 75.23 -0.76
Челябинск
сейчас
 
+17 °C
завтра
 
+13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Полицейские спасли семью с маленьким ребенком на пожаре в Карталах

Полицейские спасли семью с маленьким ребенком на пожаре в Карталах

Стражи порядка заметили огонь во время патрулирования улиц.
сегодня в 12:34
  |  Происшествия

На пожаре в Карталах, который заметили сотрудники постовой службы, сгорели два дома. В одном из них находилась семья с годовалым ребенком, в другом пожилые супруги. В этот день четыре сотрудника полиции, находясь на службе, проезжали по улице Карла Маркса, на которой они и заметили возгорание гаража. Огонь уже переходил на соседние жилые дома, и было принято решение о немедленной эвакуации жильцов.

Пожар происходил в ночное время, и жителей одного из домов, в котором жила семья с ребенком, разбудить не удалось. Тогда полицейские проникли в дом через окно и вывели людей. В другом доме находились бабушка и дедушка. Они эвакуировались самостоятельно.

Я проснулась от яркого света. Увидела пламя, стала мужа поднимать. Перед нашими окнами соседский гараж, и он полыхал. Я успела только документы выхватить и выскочить. Пожарные пытались потушить, и на крышу залезли, шифер скидывали. А мы окна поставили пластиковые, фундамент заменили. А теперь бездомные. Ни одного прибора не осталось, ни ложки, ни вилки. Курам открыли — они успели в уголочек спрятаться. Три погибли. У петуха разорвалось сердце. — рассказала погорелица Людмила Холостая.

На место происшествия полицейские вызвали пожарных и скорую помощь, а также оцепили территорию, чтобы обезопасить людей.

Времени рассуждать не было совсем, на кону стояли жизни людей, решения принимались моментально. Это наша работа, это наш долг, каждый поступил бы так же. — рассказал командир отделения патрульно-постовой службы Михаил Бержицких.

Пожар полностью уничтожил надворные постройки, а также повредил жилые дома. Но, благодаря грамотным и оперативным действиям полицейских, никто из жильцов не пострадал.

Происшествия
Крупное возгорание в Челябинске ликвидируют пожарные
  
сегодня в 09:32
Крупное возгорание в Челябинске ликвидируют пожарные
Спорт
Челябинка стала чемпионкой мира по пожарно-спасательному спорту
27.09.2018
Челябинка стала чемпионкой мира по пожарно-спасательному спорту
Происшествия
Крупный пожар вспыхнул в доме напротив ЧелГУ. Видео
  
25.09.2018
Крупный пожар вспыхнул в доме напротив ЧелГУ. Видео
Происшествия
Женщина выпрыгнула из окна во время пожара в Магнитогорске
25.09.2018
Женщина выпрыгнула из окна во время пожара в Магнитогорске
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Жителям Ленинского района срезали все батареи перед отопительным сезоном
  
сегодня в 16:28
Жителям Ленинского района срезали все батареи перед отопительным сезоном
Общество
Реконструкция челябинского аэропорта завершится раньше срока на два года
сегодня в 16:04
Реконструкция челябинского аэропорта завершится раньше срока на два года
Общество
Челябинские футболисты подарил рэперу Басте именную футболку
сегодня в 15:50
Челябинские футболисты подарил рэперу Басте именную футболку
Общество
Медиахолдинг ОТВ просит помочь Владу Иванову победить ДЦП
сегодня в 13:59
Медиахолдинг ОТВ просит помочь Владу Иванову победить ДЦП
Происшествия
Полицейские спасли семью с маленьким ребенком на пожаре в Карталах
сегодня в 12:34
Полицейские спасли семью с маленьким ребенком на пожаре в Карталах
Общество
В Катав-Ивановске установили приборы для отслеживания землетрясений
сегодня в 12:21
В Катав-Ивановске установили приборы для отслеживания землетрясений
Общество
Спасенных южноуральцами лебедей выпустили в дикую природу
сегодня в 09:50
Спасенных южноуральцами лебедей выпустили в дикую природу
Происшествия
Крупное возгорание в Челябинске ликвидируют пожарные
  
сегодня в 09:32
Крупное возгорание в Челябинске ликвидируют пожарные
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6