/ Черный дым столбом напугал жителей Златоуста

Загорелся дом на улице Водной.

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Серьезный пожар испугал сегодня жителей Златоуста. Горожане, находясь в любом районе, могли наблюдать столб густого черного дыма. Определив, что источник на улице Водной, златоустовцы принялись звонить в пожарно-спасательную часть. Прибывшие на место огнеборцы увидели полыхающее одноэтажное здание.

Угроза распространения пожара нависла над надворными постройками и домами соседей. Но сотрудники 1 отряда предотвратили развитие событий по «худшему» сценарию. Они удержали огонь. Воду подвозили от ближайшего гидранта — на 40 лет Победы, в 800 метрах от места происшествия. — рассказал сайту «Первый областной» корреспондент с места событий.

По предварительной причине, из-за короткого замыкания огонь уничтожил внутреннюю отделку дома, вещи, мебель, перекрытия и кровлю. Точную причину назовут дознаватели госпожнадзора.