/ Хулиганов из Магнитогорска вычислили по видео в соцсетях

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Жители многоэтажки по улице Карла Маркса в Магнитогорске пострадали от действий вандалов. Молодые люди появились в подъезде в первый день нового года. Они остановились перед почтовыми ящиками и стали крушить их. Вандализм пресек житель подъезда. Его маленькая дочь отчитала хулиганов. Обратиться за помощью к жителям Магнитогорска мужчина решил только через 3 недели. Он выложил видеозапись в соцсети. Жители Магнитогорска моментально узнали хулиганов.
Мне в личных сообщениях раскрыли данные, включая фамилии, имена и даже адрес одного из вандалов. Завтра я поеду к участковому, чтобы написать заявление. Остальным жителям подъезда, похоже, все равно, они только меня спрашивают, видел я тех, кто это сделал, или нет. Мой ящик не пострадал, но справедливость превыше всего. — рассказал сайту «Первый областной» Александр Недорезов.
Как выяснилось позже, в новогоднюю ночь и последующий день во многих подъездах Магнитогорска побывали вандалы. Личности их не установлены. Наказание хулиганы не понесли.