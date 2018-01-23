/ Хулиганов из Магнитогорска вычислили по видео в соцсетях

Вандалы устроили дебош в подъезде.

Жители многоэтажки по улице Карла Маркса в Магнитогорске пострадали от действий вандалов. Молодые люди появились в подъезде в первый день нового года. Они остановились перед почтовыми ящиками и стали крушить их. Вандализм пресек житель подъезда. Его маленькая дочь отчитала хулиганов. Обратиться за помощью к жителям Магнитогорска мужчина решил только через 3 недели. Он выложил видеозапись в соцсети. Жители Магнитогорска моментально узнали хулиганов.

Мне в личных сообщениях раскрыли данные, включая фамилии, имена и даже адрес одного из вандалов. Завтра я поеду к участковому, чтобы написать заявление. Остальным жителям подъезда, похоже, все равно, они только меня спрашивают, видел я тех, кто это сделал, или нет. Мой ящик не пострадал, но справедливость превыше всего. — рассказал сайту «Первый областной» Александр Недорезов.



Как выяснилось позже, в новогоднюю ночь и последующий день во многих подъездах Магнитогорска побывали вандалы. Личности их не установлены. Наказание хулиганы не понесли.