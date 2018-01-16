/ Мама вандала обвинила полицейских в избиении ее сына на Южном Урале

СК привлечет к установлению обстоятельств инцидента очевидцев и записи камер.

Жительница Кусинского района обратилась к правоохранителям с жалобой на неправомерное поведение в отношении ее несовершеннолетнего сына. 13-летний мальчик попал в отделение в сопровождении двоих друзей после того, как на глазах полицейского начал разрушать ледовый городок. Женщина заявила, что ее ребенок в это время получил травмы.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, подростки были доставлены в отдел полиции за разрушение ледовой горки. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, изучены записи с камеры видеонаблюдения, опрошены свидетели. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Отметим, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Также в настоящее время Главным управлением МВД России по Челябинской области проводится проверка.

Напомним, трое подростков на глазах у полицейского разрушили часть ледового городка в Кусе — Челябинская область. Несовершеннолетние вандалы не вняли замечанию правоохранителя, который находился со своей семьей. Нарушители в нецензурных выражениях ответили мужчине. После этого полицейский отвел подростков в отделение и провел с ними воспитательную беседу.

