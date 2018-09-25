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/ Нетрезвый хулиган из Челябинска ударил горничную в гостинице Приморья

Нетрезвый хулиган из Челябинска ударил горничную в гостинице Приморья

Успокоить мужчину смогли только правоохранители.
сегодня в 10:44
  |  Происшествия

Приморская гостиница, принявшая на постой челябинца, смогла успокоить разбушевавшегося посетителя только после вмешательства Росгвардии. Сотрудники приехали по вызову горничной. Она сообщила, что мужчина выпил, вышел в коридор, начал курить и скандалить. Даже позволил себе ударить сотрудницу гостиницы.

Горничная гостиницы рассказала, что мужчина оскорблял ее нецензурной бранью и даже ударил рукой по голове. Прибытие росгвардейцев не успокоило 37-летнего гостя Приморского края — стражи порядка были вынуждены доставить жителя Челябинска в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Росгвардии по Приморскому краю.

На челябинца, нарушавшего общественный порядок, составили два административных протокола. Один по статье «Мелкое хулиганство», а второй о нарушении установленного федеральным законом запрета о курении табака на отдельных территориях, помещениях и объектах.

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