/ Нетрезвый хулиган из Челябинска ударил горничную в гостинице Приморья

Успокоить мужчину смогли только правоохранители.

Приморская гостиница, принявшая на постой челябинца, смогла успокоить разбушевавшегося посетителя только после вмешательства Росгвардии. Сотрудники приехали по вызову горничной. Она сообщила, что мужчина выпил, вышел в коридор, начал курить и скандалить. Даже позволил себе ударить сотрудницу гостиницы.

Горничная гостиницы рассказала, что мужчина оскорблял ее нецензурной бранью и даже ударил рукой по голове. Прибытие росгвардейцев не успокоило 37-летнего гостя Приморского края — стражи порядка были вынуждены доставить жителя Челябинска в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Росгвардии по Приморскому краю.

На челябинца, нарушавшего общественный порядок, составили два административных протокола. Один по статье «Мелкое хулиганство», а второй о нарушении установленного федеральным законом запрета о курении табака на отдельных территориях, помещениях и объектах.