/ Пациенты избили хирурга в больнице Чебаркуля

Сообщается, что врач обидел посетителей.

В Чебаркуле пациенты «восстали» против врача-хирурга городской больницы Максима Медведева. Прямо на приеме мужчина ударил доктора, оставшись недовольным качеством услуг. Сообщается, что обидчиком врача был сын онкобольной пациентки.

Во время приема днем пациент ударил врача. Он сразу же пошел к травматологу на прием. Сам написал заявление в полицию. Сам ее вызвал. — прокомментировали сайту «Первый областной» в больнице Чебаркуля.

В полиции сообщили, что заявления поступили от участников конфликта.

Все зарегистрировано. В данный момент сотрудниками полиции проводится проверка. — сообщили в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.

Из собственных источников сайту «Первый областной» стало известно, что поводом для рукоприкладства послужил разговор врача с родственниками пациентки. Якобы те просили направление в областную больницу, говоря о неудовлетворительном состоянии женщины, а доктор посоветовал писать завещание, а не обивать пороги. Снести этого родственники пациентки не смогли. Разбираться во всем будут следователи.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Как рассказал главный врач Областной больницы Чебаркуля, сейчас хирург находится на больничном. У него диагностирована черепно-мозговая травма.