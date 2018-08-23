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/ Подростки избили охранника и ограбили магазин на миллион. Видео

Подростки избили охранника и ограбили магазин на миллион. Видео

Молодые люди выломали двери и разбили стекла.
сегодня в 14:26
  |  Происшествия

В ночь на 22 августа в Калининском районе Челябинска произошло ограбление. Из магазина сотовой связи похитили смартфоны и планшеты на 960 тысяч рублей. Во время нападения был избит местный сторож. Произошедшее зафиксировали камеры наблюдения. На них видно, что преступники ворвались в помещение через дверь, выломав двери, после чего прошли внутрь, провели там некоторое время и вышли с сумками. В это же время один из участников нападения бил стекла.

Первоначально установлением обстоятельств произошедшего занялись сотрудники управления уголовного розыска областного главка. Им удалось найти и задержать тех, кто напал на магазин. Подозреваемыми оказались подростки в возрасте от 15 до 18 лет. Трое из них уже привлекались к уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. В связи с тем, что не все они достигли совершеннолетия, материалы дела были переданы в СК.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении четырех подростков в возрасте от 15 до 18 лет, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных статьей 162 УК РФ «Разбой». — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Отметим, что похищенные телефоны и планшеты изъяли у молодых людей. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

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