/ Похититель стройматериалов попал в объектив камеры видеонаблюдения

Мужчина таскал мешки, ранее спрятанные им в кустах, в свою машину.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В микрорайоне Парковый-2 мужчина украл строительный материал. Видеозапись и фотографию инцидента выложил один из местных жителей.

На кадрах записи отчетливо виден человек в красной куртке, который идет от кустов со строительным материалом. Через некоторое время тот же мужчина грузит мешок в автомобиль и вновь возвращается к кустам.

Внимание! Мужчина днём выносил мешки со стройки в кусты, а в 22 вечера начал переносить в свой автомобиль. Воры. Петра Сумина 16. — прокомментировал инцидент свидетель.

Отметим, в комментариях под записью развернулось бурное обсуждение поступка мужчины. Одни пользователи соцсетей принялись шутить над ситуацией, другие осудили действия южноуральца.