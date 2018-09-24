/ Челябинский экс-полицейский задержан за подозрение в квартирной краже

Правоохранитель уволен из органов внутренних дел.

Сотрудник отдела полиции «Калининский» УМВД Челябинска подозревается в совершении квартирной кражи. Сейчас экс-правоохранитель помещен в СИЗО. Об этом сайту «Первый областной» сообщил собственный источник. В главке подтвердили факт задержания и обвинения сотрудника в хищении. По словам представителя министерства внутренних дел, подозреваемый был уволен из органов полиции.

Да, факт подтверждаем, бывший сотрудник подозревается в хищении. В настоящее время он уволен по отрицательным мотивам, в частности совершение поступка порочащего честь сотрудника внутренних дел. Действия выявлены сотрудниками собственной безопасности Главного управления МВД России по Челябинской области. В настоящее время проводится проверка. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Отметим, что максимальный срок наказания по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище» составляет шесть лет заключения.