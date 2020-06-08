Глава Челябинска предложила установить видеокамеры на общественных пространствах

Причиной стали участившиеся акты вандализма.

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Мэр Челябинска Наталья Котова предложила главам районов рассмотреть возможность установки видеокамер в общественных местах города. Причиной для этого стали участившиеся акты вандализма.

«По общественным пространствам, уже не первый случай актов вандализма. Главы районов, давайте запланируем установку видеокамер на всех общественных пространствах. Если есть часть жителей, которых не устраивает то, что город становится лучше», — подчеркнула Наталья Котова.

Ранее в своем докладе глава Металлургического района Челябинска Сергей Кочетков отметил, что на территории района было испорчено резиновое покрытие.

«Видеокамеры нужно ставить не прошлого поколения, а сейчас, для того, чтобы провести федеральную единую цифровую сеть Челябинска и Челябинской области, видеокамеры нужно ставить с учетом аналитики, потому что мы все должны понимать, 3000 видеокамер, их кто-то отслеживать параллельно не будет», — подчеркнул заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.

Установить «умные» камеры планируют не только в общественных пространствах, но и на остановках, поскольку в последнее время было испорчено сразу несколько новых остановочных комплексов. Данное решение позволит снизить градус напряженности в вечернее время в городе.