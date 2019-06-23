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/ Похищенного биологическим отцом мальчика из Челябинска держали в доме у болота

Похищенного биологическим отцом мальчика из Челябинска держали в доме у болота

Ребенок утверждает, что его кормили мусором.
сегодня в 10:54
  |  Происшествия

Стали известны подробности похищения ребенка из Челябинска биологическим отцом. Мальчика вытащили из машины, пока мама сажала в детское кресло его сестру. Мужчина, являющийся отцом ребенка, хорошо спрятался: информации о нем не было около недели. Однако полицейским удалось выйти на след похитителя, и он привел к дому в Пензенской области. Жилище находилось в лесу и не было приспособлено для проживания. В помещении было много мусора и старых вещей. Все это удалось узнать Life.ru.

Мальчика нашли в пензенском лесу в доме у болота. Он был без обуви и мокрый. По словам Миши, его поили водой и кормили мусором. Сейчас ребёнок приходит в своё привычное состояние. — сообщает издание.

Сообщается, что сейчас отец-похититель задержан.

Напомним, о похищении мальчика заявила 9 июня его мама, она же объяснила, что ребенок находится с биологическим отцом. 15 июня появилась информация, что ребенок найден.

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Комментарии

Максим Ильяшенко
12:49, 23.06.2019
Татьяна, конечно, важно. Мы же в обществе живём, а не в вакууме.
Татьяна Кузнецова
12:27, 23.06.2019
Максим, разве Вам важно чье-либо мнение? нужно самим по совести жить, а не на других смотреть
Максим Ильяшенко
12:21, 23.06.2019
Татьяна, так любое мнение чисто субъективное. И есть люди, которые обучены этим субъективным мнением манипулировать. Чем они с удовольствием и занимаются, получая за это деньги
Татьяна Кузнецова
12:04, 23.06.2019
Максим, это чисто субъективное мнение, ничем не подтвержденное, по сути Ваши домыслы
Максим Ильяшенко
11:55, 23.06.2019
Татьяна, да не, лукавите Smile Написали, чтобы сразу расставить акценты - где положительный персонаж, а где - отрицательный
Татьяна Кузнецова
11:52, 23.06.2019
Максим, до этого писали, что он отцовство не признавал и в свидетельстве о рождении нет отца, по факту и написали...
Илья Гусев
11:38, 23.06.2019
Как тогда его неделю назад в Челябинске нашли?
Илья
11:35, 23.06.2019
Что за бред. 7 дней назад его нашли в Челябинске, а сегодня в Пензенском лесу у болота?
Максим Ильяшенко
11:22, 23.06.2019
Хм, какие любопытные персонажи в этой истории - "мама" и "биологический отец".
Хотя должны быть либо "мама" и "папа", либо "биологический отец" и "биологическая мать".

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