/ Похищенного биологическим отцом мальчика из Челябинска держали в доме у болота

Ребенок утверждает, что его кормили мусором.

Стали известны подробности похищения ребенка из Челябинска биологическим отцом. Мальчика вытащили из машины, пока мама сажала в детское кресло его сестру. Мужчина, являющийся отцом ребенка, хорошо спрятался: информации о нем не было около недели. Однако полицейским удалось выйти на след похитителя, и он привел к дому в Пензенской области. Жилище находилось в лесу и не было приспособлено для проживания. В помещении было много мусора и старых вещей. Все это удалось узнать Life.ru.

Мальчика нашли в пензенском лесу в доме у болота. Он был без обуви и мокрый. По словам Миши, его поили водой и кормили мусором. Сейчас ребёнок приходит в своё привычное состояние. — сообщает издание.

Сообщается, что сейчас отец-похититель задержан.

Напомним, о похищении мальчика заявила 9 июня его мама, она же объяснила, что ребенок находится с биологическим отцом. 15 июня появилась информация, что ребенок найден.