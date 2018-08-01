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/ Поискам 15-летней девочки в озере мешают подводное течение и обилие водорослей

Поискам 15-летней девочки в озере мешают подводное течение и обилие водорослей

Спасатели продолжают работу на озере Чебаркуль.
сегодня в 12:20
  |  Происшествия

Поиски 15-летней девочки, предположительно утонувшей на озере Чебаркуль 31 июля, ведутся второй день. Спасатели уже исследовали дно водоема сразу после трагедии и продолжают сегодня. Однако работы осложняются из-за большого количества водорослей на дне, а также плохой видимости. Как рассказал собственный источник, вести поиски можно только в радиусе одного метра, дальше в воде ничего не разглядеть.

Трагедия произошла на расстоянии 30−50 метров от берега. Глубина в этом месте около 3,5 метров. Также в озере подводное течение, которое может отнести девочку далеко от места трагедии. — пояснил сайту «Первый областной» собственный источник.

Напомним, две 15-летние подруги отправились отдыхать на озеро Чебаркуль. На том же месте на гидроскутере катались двое мужчин. Один предложил проехаться по водоему девушкам, те согласились. Одна из подруг во время катания упала с плавсредства и ушла на дно. Сейчас следователи проверяют законность управления гидроскутером, а также соблюдение правил нахождения на воде. Поиски девушки продолжаются. Предварительно, обе компании раньше между собой не были знакомы.

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