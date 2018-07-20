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/ Поиски пропавшего подростка-инвалида под Челябинском завершились поздно ночью

Поиски пропавшего подростка-инвалида под Челябинском завершились поздно ночью

Все подробности происшествия.
сегодня в 01:45
  |  Происшествия

Поиски пропавшего подростка в Сосновском районе начались во второй половине дня накануне, 18 июля. В поселок Туктубаево прибыл поисково-спасательный отряд, полицейские, МЧС, волонтеры. В местной школе был организован оперативный штаб. Участники поисковой группы по карте местности спланировали план действий. Разошлись по разным сторонам. В окрестностях поселка работали кинологи. Спасатели на лодках с фонариками осматривали акваторию. Волонтеры опрашивали местное население. Поисковая команда осматривала лесной массив. Обзванивали ближайшие больницы.

На месте работы оперативного штаба присутствовал и отец потерявшегося подростка. Он сообщил, что его сын ушел гулять еще накануне днем, но домой так и не вернулся. Мужчина с трудом говорил, сообщают с места событий, понять, что он имел в виду, было сложно. Не оказалось у родителей подростка и свежей фотографии сына, по которой поисковики могли бы понять, как он выглядит. Родственники не смогли внятно объяснить, в чем был одет мальчик. 

Лишь спустя время стало известно, что подростка зовут Ильшат Хайруллин, его рост 175 см, вес 45 кг, волосы темные. Подросток страдает сразу несколькими серьезными заболеваниями: эпилепсией, ДЦП, аутизмом. Знающие его люди говорят, что у мальчика есть характерная особенность: он всегда держит руки на уровне груди.

На месте дислокации поисковой группы дежурил фельдшер. И не зря. Одному из волонтеров понадобилась медицинская помощь. Во время поисков его укусил клещ.

Поиски продолжались, когда на улице стемнело. Полицейские отрабатывали самые разные версии. Под подозрение попадал вишневый автомобиль «Киа», табор цыган, и даже житель соседней деревни, называемый местными «насильником». Но выйти на след потерявшегося парня в первый день поисков так и не удалось. Более 140 человек принимали участие в поисках, 80 из которых - полицейские. Около часа ночи штаб прекратил свою работу. Поиски возобновят на рассвете.



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