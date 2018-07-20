/ Добровольцев для поисков подростка-инвалида не хватает

Волонтеры, полиция и спасатели поделили между собой участки для прочесывания.

Поисковая операция по розыску 14-летнего подростка с отклонениями пока не принесла результатов. Огромная площадь поисков не позволяет оперативно обследовать все участки. Как признаются в штабе, добровольцев сейчас не хватает.

Сегодня уже приступили к поискам, разделились по участкам. Обследуем все — лесополосу, водоемы. Уже отошли на достаточно большое расстояние от населенного пункта. Волонтеров не хватает. К нам присоединились местные жители, охотхозяйство. — рассказала сайту «Первый областной» координатор поисков Татьяна Гроза.

Если вы хотите помочь в поисках 14-летнего Ильшата Хайруллина, обращайтесь к координатору добровольцев по номеру: 8 951 455 13 17 (Татьяна).

На месте вместе с волонтерами работают местные жители, спасатели, правоохранительные органы и кинологи с собаками.

Уже подготовлен план по транспортировке мальчика к врачам. Рассматривается два варианта развития событий: либо подросток найдется в доступном для подъезда транспорта месте, либо к нему направят фельдшера на транспорте высокой проходимости.

Если ребенка обнаружат, фельдшера к нему доставят на квадроцикле. Он окажет первую помощь и поможет транспортировать ребенка до кареты скорой помощи. На месте дежурит наш сотрудник, спасатель первого класса. Если будет доступ «скорой» к месту, то, конечно, она поедет. Главное — оперативность. — рассказала сайту «Первый областной» руководитель Ассоциации спасателей Римма Садыкова.

Напомним, в поселке Туктубаево Сосновского района пропал 14-летний подросток. Мальчик страдает сразу несколькими заболеваниями. Родители не могут сказать наверняка, в какой момент пропал их сын и куда он мог отправиться.