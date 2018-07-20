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/ Отец пропавшего подростка-инвалида рассказал о первых часах после исчезновения сына

Отец пропавшего подростка-инвалида рассказал о первых часах после исчезновения сына

Мальчик часто гуляет в одиночестве.
сегодня в 11:13
  |  Происшествия

Отец подростка-инвалида, пропавшего в поселке Туктубаево Сосновского района, участвует в поисках. Он находится в оперативном штабе в местной школе. Мужчина рассказал о том, что мальчик предпочитает гулять один. Раньше он всегда приходил домой к установленному времени. Пропавший не единственный ребенок в семье.

Он раньше уходил из дома: побегает, побегает — и вовремя придет. Постоянно домой возвращался. А сейчас раз — и нету. Первый день его сами искали, своими силами. До обеда подождали, он не пришел, потом поехали искать. Смотрели там, где он обычно ходит. Потом уже в полицию обратились. — рассказал сайту «Первый областной» отец пропавшего мальчика.

Заболевание мальчика осложняет его поиски. Особенные дети опасаются громких звуков и резких движений. Поэтому поисковикам приходится быть аккуратными.

Напомним, подросток с ДЦП пропал накануне. Информация об исчезновении появилась 18 июля. Известно, что 14-летний южноуралец страдает от нескольких заболеваний: ДЦП с эпилепсией и аутизма. Волонтеры, правоохранители и спасатели прочесывают местность. Сейчас приняты все меры к обнаружению ребенка, привлечены кинологи. На месте работают собаки-поисковик, обученные поиску живых и мертвых людей.

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